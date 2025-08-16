نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: تنسيق الثانوية العامة منفصل عن البكالوريا لاختلاف طبيعة المواد والمسارات وقواعد القبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا لكل منهما تنسيق خاص به، ولا يوجد تنسيق موحد بينهما، موضحًا أن المادة (25 مكرر) من قانون التعليم المعدل نصت بوضوح على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعى في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي، بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا".

وأشار شوقي إلى أن اختلاف التنسيق بين النظامين يرجع إلى وجود اختلافات جوهرية في بنيتهما ومكوناتهما، منها أن الثانوية العامة تضم خمس مواد فقط، بينما تضم البكالوريا ست مواد. كذلك تختلف طبيعة المواد؛ ففي الثانوية العامة تدرّس الكيمياء والفيزياء والأحياء على المستوى العادي، بينما في البكالوريا تُدرّس على المستوى الرفيع، كما تتضمن البكالوريا مواد غير موجودة في الثانوية العامة مثل علم النفس والبرمجة وعلوم الحاسب، فضلًا عن اختلاف وضع اللغة الأجنبية الثانية التي تُدرّس خارج المجموع.

وأوضح الخبير التربوي أن الاختلاف يمتد أيضًا إلى التخصصات؛ فبينما تنقسم الثانوية العامة إلى ثلاث شعب هي علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، فإن البكالوريا تضم أربعة مسارات مغايرة هي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون.

وأضاف شوقي أن هناك فروقًا واضحة في قواعد القبول بالكليات، فمثلًا كلية التجارة متاحة لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لكنها غير متاحة لطلاب مسار الآداب والفنون في البكالوريا. كما أن كلية الألسن متاحة لكل الشعب في الثانوية العامة، بينما تقتصر في البكالوريا على طلاب مسار الآداب والفنون ممن درسوا اللغة الأجنبية الثانية. أما كلية الحاسبات والمعلومات فهي متاحة لطلاب علمي علوم في الثانوية العامة، لكنها غير متاحة لطلاب مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا.

كما بيّن أن الاختلاف يشمل عدد سنوات الدراسة، حيث تستمر الثانوية العامة لعام واحد فقط، في حين تستمر البكالوريا لعامين، إضافة إلى اختلاف المجموع الكلي بين النظامين، إذ تبلغ درجات الثانوية العامة 320 درجة مقابل 600 درجة في البكالوريا.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن أسلوب جمع الدرجات يختلف بدوره؛ ففي الثانوية العامة تُحسب الدرجات على خمس مواد من عام واحد، بينما في البكالوريا يتم جمع الدرجات في ست مواد على عامين، مع إتاحة فرصة التحسين للطلاب، وهو ما يبرز بوضوح الفروق الكبيرة التي تبرر وجود تنسيق مختلف لكل نظام.