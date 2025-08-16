الرياض - كتبت رنا صلاح - استأنفت اليوم، السبت، رحلات البالون الطائر في سماء محافظة الأقصر، بعد إلغائها يوم أمس بسبب تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة وتم تنفيذ 35 رحلة، أقلت أكثر من 750 سائحاً من مختلف أنحاء العالم، في بداية فصل الصيف.

استئناف رحلات البالون بالأقصر بعد إلغائها بسبب الطقس

تجمع السياح من مختلف الجنسيات في مطار البالون الطائر، للاستمتاع بتجربة فريدة تنقّلهم بين معالم كشف الحضارة المصرية القديمة تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم، أحييت هذه الرحلات جو المرح والفرح، مما يجعل رحلات البالون الطائر أبرز الأنشطة السياحية بالبر الغربي.

تتميز رحلات البالون بتقديم تجربة ساحرة، حيث يهتدي السياح بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال، من ارتفاع يلامس 650 متراً وتصل مدة الرحلة بين 20 و40 دقيقة، مما يشكل مناسبة رائعة لتوثيق الذكريات بعدسات الكاميرات.

تُعد محافظة الأقصر من بين الأوائل عالمياً في مجال رحلات البالون الطائر، حيث تفتخر بعدد كبير من الشركات التي تقدم هذه الخدمة من الجدير بالذكر أن تلك الرحلات تسهم بشكل كبير في جذب السياح، وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة.

رحلات البالون الطائر تُعتبر تجربة لا تُنسى، تجمع بين البهجة والجمال، مما يجعلها خياراً مفضلاً للعديد من السياح ومن المتوقع أن يستمر التدفق السياحي إلى الأقصر خلال الأيام القادمة.