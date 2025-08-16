نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: منشآت الحماية بسيناء نجحت في حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار وحماية المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن منشآت الحماية التي نفذتها الوزارة في جنوب سيناء نجحت في التعامل بكفاءة مع موجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع آمن وجميع المنشآت قامت بدورها في حماية المواطنين والبنية التحتية.



وأوضح سويلم أنه تم التنسيق المسبق بين أجهزة الوزارة ومحافظة جنوب سيناء بناءً على التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط، والذي أشار لاحتمالية تعرض بعض المناطق لعاصفة ممطرة متوسطة إلى شديدة، مؤكدًا أن المتابعة جرت على مدار الساعة.



وأشار الوزير إلى أن الأمطار التي سقطت يوم 13 أغسطس بمنطقتي سانت كاترين وغرندل براس سدر تسببت في سيل متوسط الشدة على منطقة أبو جعدة، حيث تم حصاد نحو 300 ألف متر مكعب من المياه أمام سد رقم (1). كما شهد يوم 14 أغسطس سقوط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين نتج عنها سيل متوسط بوادى الأربعين، وتم حصاد نحو 15 ألف متر مكعب من المياه داخل 3 بحيرات جبلية سبق تنفيذها بالوادي.



وأضاف سويلم أن أعمال الحماية بمدينة سانت كاترين شملت إنشاء سد، وبحيرتين صناعيتين، و242 بحيرة جبلية، وخمسة خزانات أرضية بسعات مختلفة لتجميع مياه الأمطار واستخدامها في تغذية الآبار السطحية، بما يعزز التنمية المستدامة بالمنطقة. كما تم في وادي غرندل برأس سدر تنفيذ 5 بحيرات صناعية و2 سد ركامي بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 15 مليون متر مكعب.



وأكد وزير الموارد المائية والري أن هذه المنشآت أسهمت في تقليل مخاطر السيول، وتحويلها إلى فرصة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في حماية المواطنين وتنمية الموارد المائية.

حصاد مياه الأمطار