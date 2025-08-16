الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 108 ملايين نسمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة اليوم السبت الموافق 16/8/2025. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة اليوم السبت الموافق 16/8/2025.

وكان عدد السكان قد بلغ (107 مليون نسمة) يــوم السبت الموافق 2/11/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان (108 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات) قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 287 يومــــاً ) 9 شهـــور و17 يوم (.

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 مليون نسمة لتصبح 287 يوماً مقابل 268 يوماً خلال المليون السابق و (250) يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5165) مولود مقابل (5385) مولود خلال فترة الوصول إلى 107 مليون نسمة و (5599) مولود للوصول إلى 106 مليون نسمة

وقد بلــغ عدد المواليد ( 1.482) مليـون خـــلال الفترة من (2/11/2024إلى16/8/2025) بمتوســط (5165 مولود) يومياً و (215 مولود) كل ساعة و (3.6 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16.7 ثانية تقريباً .

مدة بلوغ 108 مليون نسمة بالأيام

287 يوم

متوسط أعداد المواليد اليومية

5165

متوسط أعداد المواليد في الساعة 215

متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.6

مولود كل16.7 ثانية

ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2024 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (19.4 ) لكل ألف من السكان عام 2023 إلى ( 18.5 ) في الألف عام 2024 حيث سجلت محافظــات (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) أعلى معدلات للمواليد بواقع (23.8 / 23.7 / 22.3 /21.9 / 20.7) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية) أقــل المعــدلات (11.8 /14.3 / 15.0 / 15.0/ 15.4) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الإنخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم ( 2.54 ) طفل لكل سيدة عام 2023 .وأخيراً (2.41 ) خلال عام 2024.

وبالرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة .