فتوح والجزيري وشيكو بانزا وربيع أبرز غيابات الزمالك أمام المقاولون الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - يحل فريق المقاولون العرب، ضيفاً على نظيره نادي الزمالك في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، على أرضية استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك فى مباراة المقاولون العرب كل من محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، إلى جانب استبعاد الأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، حيث أشار مصدر من داخل الزمالك الى أنه تم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات القادمة إلى جانب غياب سيف الدين الجزيري لأسباب فنية ترجع للجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويغيب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بقرار تأديبي من الجهاز الفني ومجلس الإدارة، حيث واصل اللاعب تدريباته بشكل فردي خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة التي اندلعت بعد مغادرته معسكر الإعداد المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بداعي مرض عمه، قبل أن تتسرب صور له وهو يتواجد في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ما أثار جدلاً واسعًا ودفع إدارة النادي لاتخاذ موقف صارم بحقه.

أما أحمد ربيع، الوافد الجديد إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية فيواصل هو الآخر الابتعاد عن المشاركة في المباريات الرسمية، نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص وضعه الجهاز الطبي والفني للفريق، لمعالجته من إصابة على مستوى العضلة الضامة.