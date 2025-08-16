بعد التصديق على قانون التعليم.. اعرف موعد تطبيق البكالوريا ومساراتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - بعد التصديق على قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب، أكدت وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الأول الثانوى العام العام الدراسى 2025،2026، كما شددت الوزارة على استمرار الثانوية العامة، حيث إن الالتحاق بالبكالوريا اختيارى فقط ولا يتم إجبار الطالب على دخولها.

وأوضحت الوزارة على أن البكالوريا تعتمد على مرحلتين الأولى تمهيدية وهى الصف الأول الثانوى العام، والأخرى رئيسية تشمل الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، حيث يتحسب مجموع الطالب لدخول الجامعة بالصفين الثانى والثالث ويدرس الطالب 6 مواد رئيسية فى الصفين وهى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ المصرى ومادة فى الثانى الثانوى حسب المسار، ومادتين فى الثالث الثانوى أيضا حسب المسار الدراسى. وتعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات رئيسية " مسار الطب وعلوم الحياة + مسار الأعمال + مسار الأداب والفنون+ مسار الهندسة وعلوم الحاسب.