محمد صلاح يقترب من إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - قطع محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة جديدة نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ووتأكيد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ المسابقة.

وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول لتحقيق فوزاً متأخراً على بورنموث بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريق ليفربول في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بعد مجهود فردي رائع، ليرفع رصيده من الأهداف طوال مسيرته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديا تشيلسي وليفربول إلى 187 ليعادل بذلك رقم أسطورة مانشستر يونايتد السابق أندي كول، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 13 هدفاً في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للوصول إلى الهدف الـ 200 في مسيرته بالمسابقة المحلية مع ناديا ليفربول وتشيلسي.

وسيكون محمد صلاح أول لاعب غير بريطاني ينجح في الوصول لـ 200 هدف بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما سيكون رابع لاعب في تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً، وواين روني صاحب الـ 208 هدفًا.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الأولى، متفوقًا على الأساطير آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني ولكل منهم 8 أهداف فقط.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 10 أهداف، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل مايكل أوين الذي سجل 5 أهداف وروبي فاولر وساديو ماني بواقع 4 أهداف لكل منهما.

وتمكن محمد صلاح من معادلة رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الأسبق لأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ "البريميرليج" على ملعب واحد برصيد 106 أهداف في ملعب "أنفيلد"، بينما يأمل في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا على ملعب "هايبري" مع أرسنال.