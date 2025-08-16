نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية بالدور الثاني اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية في الدور الثاني اليوم للنظامين الحديث والقديم في بداية انطلاق اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي علي مستوى الجمهورية.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.