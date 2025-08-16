نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 16 أغسطس 2025، يشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حيث يسود طقس:

حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

شبورة ورياح

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم:

شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

نشاط رياح على فترات متقطعة يساهم فى تلطيف الأجواء ليلًا.

اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 36 – الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 43 – الصغرى 31

قنا: العظمى 45 – الصغرى 32

أسوان: العظمى 47 – الصغرى 34

نصائح الأرصاد

تنصح الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المياه والسوائل الباردة، خاصة فى مناطق جنوب الصعيد التى مازالت تسجل درجات حرارة مرتفعة.