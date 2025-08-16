بتكلفة 482 مليون جنيه.. الرعاية الصحية تعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 10:27 صباحاً -

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بمحافظة أسوان، وذلك بعد إعادة إنشائها بتكلفة استثمارية بلغت 482 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى، لتكون إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد السبكي أن مستشفى السباعية المركزي تعد سابع مستشفى متعدد التخصصات الطبية يتم تشغيلها بمحافظة أسوان، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المحافظة، وذلك بعد مستشفيات: كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة التخصصي، وأبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الأخرى التي تقدم خدمات طبية متخصصة، وهي: مستشفى الرمد التخصصي ومركز أورام أسوان.

وأشار إلى أن مستشفى السباعية المركزي أُنشئت على مساحة إجمالية تزيد على 11 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة المبنى الرئيسي نحو 4100 متر مربع ويتكون من أربعة أدوار، بينما تبلغ مساحة خزان المياه وغرفة الطلمبات نحو 110 أمتار مربعة، ومبنى الكهرباء على مساحة 300 متر مربع، إضافة إلى المساحات المخصصة للخدمات والمرافق.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 61 سريرًا، منها 41 سرير إقامة داخلية، و7 أسرة رعاية مركزة، 13 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب 21 سرير غسيل كلوي، و10 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأوضح السبكي أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من 4 أدوار، تضم أحدث الأقسام الطبية والخدمات المساندة، حيث يشمل الدور الأرضي: قسم الطوارئ والاستقبال، وحدة الغسيل الكلوي، قسم الأشعة السينية والمقطعية، الصيدلية، العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية، وقسم التعقيم المركزي، والمشرحة، والمغسلة.

أما الدور الأول فيضم غرف العمليات، وحدة العناية المركزة، المعامل، بنك الدم، وقاعة المحاضرات، ويضم الدور الثاني قسم النساء والولادة، عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، الحضانات، والإدارة، فيما يضم الدور الثالث غرف إقامة المرضى، الجناح الذهبي، والجناح الملكي.

وأضاف أنه تمت أعمال الفرش والتجهيز للمستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية للتشغيل، مؤكدًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في الصعيد وتجسد رؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية جنوب مصر ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، لافتًا إلى أن موقع المستشفى المتميز بين محافظتي الأقصر وأسوان يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لسكان المحافظتين والمناطق المحيطة بهما.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بدأ في أول يوليو 2025، لتكون آخر محافظات المرحلة الأولى وثاني محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة.

وأكد الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة، أن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية والبنية التحتية التي تضاهي المعايير العالمية، مما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة للمواطنين. وأضاف أن فرق العمل في الإقليم تتابع عن كثب مراحل التشغيل التجريبي، لضمان الانتقال التدريجي إلى التشغيل الكامل بأعلى درجات الجاهزية قريبًا.