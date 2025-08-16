سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 16 أغسطس 2025..استقرار محلى وترقب عالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 10:27 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 16 أغسطس 2025، خلال تعاملات الصباح، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لنتائج القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا، والتي قد تؤثر على اتجاهات المعدن الأصفر عالميًا، بعد اسبوع سلبي للذهب وسط تراجعات عالمية ومحلية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – 4555 جنيهًا دون مصنعية، وجاءت باقي الأسعار كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 5205 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18: 3904 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب: 36440 جنيهًا

ارتفع سعر الاونصة عالميًا بنسبة 0.3% ليسجل 3348 دولارًا، لكنه يتجه نحو خسارة أسبوعية تقدر بـ1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قللت من توقعات خفض الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

صرح ألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر "غير مبرر"، في حين أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت، قبل يوم واحد، إمكانية المضي في هذا القرار.

تتجه أنظار المستثمرين إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وسط شكوك بشأن إحراز تقدم في ملف الحرب الأوكرانية.

وحذر ترامب من "عواقب وخيمة" إذا عرقلت روسيا جهود السلام، وهو ما قد يرفع الطلب على الذهب كملاذ آمن حال فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات، بينما قد تؤدي أي نتائج إيجابية إلى تراجع الأسعار.