نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " دوت الخليج» تحاور جودة غانم: ما لا تعرفه عن التحويلات وضوابط الاغتراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الجامعات والمعاهد، وأمين المجلس الأعلى للمعاهد العليا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن الهدف من نظام تقليل الاغتراب هو التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم بتقريب أماكن الدراسة من محل إقامتهم، وليس إعادة توزيع الطلاب على الجامعات أو فتح باب جديد لتغيير الرغبات بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وأوضح الدكتور جودة غانم أن تقليل الاغتراب يتم وفق نوعين من التحويلات: التحويل المناظر والتحويل غير المناظر، مشددًا على أن لكل منهما ضوابط صارمة أقرها المجلس الأعلى للجامعات. فالتحويل المناظر يعني استمرار الطالب في نفس الكلية التي رشح لها مكتب التنسيق، ولكن بنقل قيده إلى جامعة أخرى أقرب لمحل إقامته، بشرط أن تكون الكلية نفسها موجودة في النطاق الجغرافي (أ) للطالب.

أما التحويل غير المناظر فيتيح للطالب الانتقال إلى كلية أخرى مختلفة عن الكلية المرشح لها، بشرط أن تكون داخل النطاق الجغرافي، وأن يستوفي الحد الأدنى للقبول بها.

وأضاف: "في حال ترشيح طالب لكلية غير موجودة بمحافظته، مثل الفنون الجميلة أو الألسن أو بعض الكليات النوعية، فإنه لا يستطيع إجراء تحويل مناظر لغياب الكلية في جامعته أو نطاقه الجغرافي. وفي هذه الحالة يكون أمامه فقط خيار التحويل غير المناظر، على أن يختار كلية أخرى في نطاقه الجغرافي، ويكون مجموعه يسمح بالالتحاق بها".

وأشار المشرف العام على تنسيق الجامعات إلى أن هذه التحويلات تتم بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، وهو ما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويمنع استغلال النظام في تغيير مسار الطلاب بعيدًا عن قواعد التنسيق.

وكشف الدكتور جودة غانم أن فترة التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب تبداء من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية. وأوضح أن التحويلات ستتم وفق النسبة المقررة وهي 10%، وطبقًا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل يتم مرة واحدة فقط لكل طالب.

استيفاء الشروط الإضافية لبعض الكليات مثل اجتياز اختبارات القدرات.

المفاضلة بين الطلاب تتم وفقًا لمجموع الدرجات في الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح بالتحويل من كلية إلى معهد أو بين المعاهد سواء مناظر أو غير مناظر.

يشترط استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

الالتزام بالطاقة الاستيعابية ونسب القبول المحددة.

ترتيب الطلاب يتم وفقًا للمجموع الكلي في الثانوية العامة.

وشدد الدكتور جودة غانم على أن وزارة التعليم العالي حريصة على إتاحة الفرص المتساوية أمام جميع الطلاب مع مراعاة البعد الجغرافي والأسري، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين رغبات الطلاب والقدرة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

واختتم رئيس قطاع التعليم تصريحه قائلًا: "أدعو جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من تقديم طلبات التحويل خلال الفترة المحددة فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني"