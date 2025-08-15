"وكيل صحة شمال سيناء" بتفقد مستشفى العريش وعدد من الوحدات ويحيل مدير وحدة اسيوط بالعريش إلي التحقيق (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:26 مساءً -

واصل الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، , الجمعة جولاته الميدانية المكثفة بالمرور علي مستشفى العريش العام وعدد من وحدات الرعاية بمطاق مدينة العريش ، بمرافقة الدكتور حسام ابو القاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور مصطفي فهيم مدير إدارة الطوارئ والدكتورة مريم الشعراوي عضو ادارة الحوكمة.

استهل وكيل الوزارة جولته التفقدية بزيارة مستشفي العريش العام تفقد خلالها غرف الاستقبال والكشف ،للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتحقق من تواجد القوى البشرية.

وأثناء الزيارة التقي وكيل الوزارة باطباء البروتوكول لبحث سبل التعاون والتنسيق ووضع خطة للانتهاء من قوائم الانتظار خلال الاسبوع الحالي.

وتابع وكيل الوزارة جولته بالمرور علي وحدات الرعاية بكل من شارع اسيوط والمساعيد والريسة والسكاسكة بحضور الدكتورة إينا سلام مدير إدارة الرعاية والدكتور هلال عمر مدير إدارة العريش الصحية.

كما تفقد وحدات الرعاية غرف المشورة والاستقبال وغرف الكشف والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية، والطعوم والأمصال، والمستلزمات الطبية بالوحدات، بالإضافة إلى بحث أى معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، وشدد وكيل الوزارة علي أهمية النظافة داخل وحدات الرعاية.

وأثناء الزيارة أحال وكيل وزارة الصحة مدير وحدة اسيوط إلي التحقيق القصيرة في أداء مهام عمله.

وأشار وكيل الصحة في لقاءه بالدكتور هلال عمر مدير إدارة العريش إلى أهمية التأكد من رضا المنتفعين والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وأكد على حسن المعاملة للمترددين على الوحدات الصحية.