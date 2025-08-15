وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:26 مساءً -

واصل الدكتور أسامة الازهري ، وزير الأوقاف يرافقه اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، وإبن قبيلة البياضية لمركز بئر العبد في شمال سيناء ، جولته بعد أداء صلاة الجمعة بتفقد مدرسة تحفيظ القران الكريم بقرية الخربة ، وتجول بفصول المدرسة والتقى الطلاب من حفظة القرآن الكريم ، تم توجه الوزير قرية 6 أكتوبر حيث افتتح دار الباقيات الصالحات لتحفيظ القران الكريم ، وكرم 23 سابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم.

وفي كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر إلى جميع من من أجرى على يده هذا الخير من خلال الداعم لحفظة القران الكريم اللواء محمد الزملوط من خلال مؤسسة الرحمن الرحيم التنمية الإنسانية و علي نصار الإخبارية الذي قدم له الوزير باسمه وباسم وزارة الأوقاف كل التحية والاجلال والتقدير

أضاف" الازهري" قائلا: اتقدم للحضور جميعا بخالص ايات الشكر والعرفان والاحترام ايات التقدير والاعتزاز إلى اهلنا في سيناء العزيزة الغالية درة تاج الوطن .

وقال وزير الأوقاف أن أهل سيناء هم أهل الشهامة والبطولة والأصالة والبر وترتفع منزلتهم في عمان السماء في هذه البقعة الغالية من ارض الوطن وهي رمز التضحية والأرض المقدسة وارض الإصالة والنخوه الذين تلقوا المجد كابرا عن كابى وجيلا وراء جيل.

واضاف وزير الأوقاف : يشرفني ويسعدني أن اكون اليوم بينكم بين اهلي واحبابي وأنا أرى منكم كل التقدير والترحاب والحفاوة ونحن نجتمع على مشهد كريم يسعدنا أن تراه الدنيا بأكملها بالتقدير والتكربم لحفظة القران الكريم وحافظاته والوجه الشكر والتقدير إلى المحافظين والمحافظات من العلماء الاجلاء في مركز رمانة بشمال سيناء.

وقال "الأزهري "سعدت أن نجتمع معا لتكريم حفظة القرآن الكريم وإطلاق المراكز الجديدة لمؤسسة الرحمن الرحيم لإعلاء قيمة العلم والمعرفة ، مشيدا بالجهود المبذولة لرفعة العلم وتعليم المباديء الأساسية لكبار السن والأطفال وزيادة الكتاتيب التي تبث روح العلم والمعرفة لأنه يسري مع العلم التنمية والرخاء .

وقال الوزير : نحرص على افتتاح الكتاتيب لتحفيظ القران الكريم وتعليم المبادئ الأساسية للقراءة وان ينفتح كتاب الله وتتم تلاوته وختمته يوميا حتى يرتبط القرآن بمعاني حفظ الوطن وقد عرس حب الوطن في قلوبهم ولا يستطيع متطرفا أن يستميل قلوبهم .

وأكد الوزير أن الكتاتيب نبراسا يملأ عقول وقلوب الأطفال ويعلمهم المبادئ ومكارم الاخلاق والهمة والعلم والعمران والطموح والنور والهددي والخير ، مناشدا أهالي بئر العبد :" املئواقلوبهم بأنوار الاخلاق المحمدية"،مشيرا إلى أن الكتاتيب نحرص على الكلمات الخمس التي تعد ميثاق العمل وهي احترام الأكوان ، وإكرام الإنسان ، وحب الاوطان ، وازدياد العمران ، وزيادة الايمان.

وكان الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يرافقه السيد اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة اليوم في مسجد التعمير بقرية الخربة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، حيث شارك أهالي القرية أداء صلاة الجمعة في أجواء من البهجة والروحانية.

ألقى الشيخ محمود مرزوق خطبة الجمعة بعنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل"، استشهد خلالها بقول الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وبحديث النبي ﷺ: "ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"، مؤكدًا قيمة السعي في الأرض والاجتهاد في العمل لينهض كل راعٍ بأمانته تجاه نفسه وأهله ووطنه.

وبعد الصلاة، أقام الوزير جلسة ذكر مع جموع المصلين لذكر الله والدعاء لمصر، مؤكدًا أن المساجد ستظل منابر لترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح الانتماء الوطني؛ وأعقب ذلك تفقد مكتب "الرحمن الرحيم" لتحفيظ القرآن الكريم حيث حرص الوزير على مجالسة الأطفال الدارسين والاستماع لهم في تلاوة القرآن الكريم، ثم قراءة الفاتحة والدعاء معهم لمصر أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.وفي الختام أعلنت مؤسسة الرحمن الرحيم عن تكريم 23 من حفظة القرآن الكريم بمنحهم رحلة عمرة ، وكذا منح 11 من المعلمين والمعلمات وحفظة القران الكريم من كبار السن عدد 11 رحلة عمرة بالاراضي الحجازية المقدسة.