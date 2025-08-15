نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات على الأرض.. أسبوع حافل بالاتفاقيات ومشروعات عملاقة لرئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأسبوع الجاري نشاطًا مكثفًا لرئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر "إنفوجراف" أبرز محطات العمل الحكومي واللقاءات والمشروعات الكبرى التي تمت خلال الأيام الماضية، والتي تؤكد على تسارع وتيرة التنمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

استثمارات بمليار دولار لإنشاء مصنع إطارات عالمي

في خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشاء مصنع ضخم لإنتاج الإطارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ليكون أحد أكبر المشروعات الصناعية في هذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة.

تطوير القاهرة الخديوية ووسط البلد

أكد رئيس الوزراء أن تطوير منطقتي "القاهرة الخديوية" و"وسط البلد" يستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني التاريخي لهما، وتحويلهما إلى وجهة حضارية وسياحية جاذبة، مع تحسين البنية التحتية والخدمات، بما يعيد لهذه المناطق مكانتها المرموقة.

تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة

استعرض رئيس الوزراء خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بشكل أكثر فاعلية، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.

تعزيز التعاون المصري الأردني

شهد الأسبوع توقيع 10 وثائق واتفاقيات تعاون بين مصر والأردن، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، البنية التحتية، والطاقة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتعكس هذه التحركات إصرار الحكومة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الشراكات الإقليمية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في النمو والاستدامة.