تشكيل الأهلي أمام فاركو.. شوبير أساسيا للمرة الثانية وجراديشار وأفشة على الدكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:33 مساءً - للمرة الثانية يشارك مصطفى شوبير أساسيا فى تشكيل الأهلى فى المباراة التى تجمع الأحمر مع فاركو، على حساب محمد الشناوى الذى يتواجد على مقاعد البدلاء مع أحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة فاركو مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

لقاء اليوم هو التاسع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز وسام أبو علي أربعة أهداف، وهدف لكل من حسين الشحات وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي عشرين هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هدافو الأهلي في لقاءات الفريقين، حسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي برصيد أربعة أهداف لكل منهم، ثم محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، ومحمد مجدي أفشة برصيد هدفين.