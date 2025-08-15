أخبار مصرية

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يرافقه السيد اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة اليوم في مسجد التعمير بقرية الخربة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، حيث شارك أهالي القرية أداء صلاة الجمعة في أجواء من البهجة والروحانية.

ألقى الشيخ محمود مرزوق خطبة الجمعة بعنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل"، استشهد خلالها بقول الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وبحديث النبي ﷺ: "ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"، مؤكدًا قيمة السعي في الأرض والاجتهاد في العمل لينهض كل راعٍ بأمانته تجاه نفسه وأهله ووطنه.

وبعد الصلاة، أقام الوزير جلسة ذكر مع جموع المصلين لذكر الله والدعاء لمصر، مؤكدًا أن المساجد ستظل منابر لترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح الانتماء الوطني؛ وأعقب ذلك تفقد مكتب "الرحمن الرحيم" لتحفيظ القرآن الكريم حيث حرص الوزير على مجالسة الأطفال الدارسين والاستماع لهم في تلاوة القرآن الكريم، ثم قراءة الفاتحة والدعاء معهم لمصر أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

