نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون وزارة الأوقاف مع الشركة المتحدة: انطلاق تصفيات "دولة التلاوة" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت ١٦ من أغسطس ٢٠٢٥ تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بمشاركة أكثر من ١٤ ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل، واستدامة الريادة المصرية في تلك الفنون التي جعلت الآذان والعقول والقلوب تهفو إلى مدرسة التلاوة المصرية من كل أنحاء الدنيا.

ومن المقرر أن يتفقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فاعليات المسابقة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في أول أيامها، على أن تُبث عبر أثير قنوات الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم؛ بما يتيح للجمهور في مصر والعالم متابعة المنافسات والاستمتاع بروائع التلاوة.