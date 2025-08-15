الرياض - كتبت رنا صلاح - قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية في محطة مياه البورة الأرتوازية، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد المكثفة التي استهدفت تحسين نوعية المياه وزيادة كمياتها هذه المحطة تُعد من الموارد الحيوية، حيث تخدم حوالي 32 ألف مواطن في القرى المجاورة.

محافظ أسيوط يزور محطة مياه البورة لخدمة 32 ألف مواطن

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ناجح عبد الرحمن، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب حيث تم عرض تفاصيل تطوير المحطة، والتي شملت استبدال مؤكسدات، فلاتر، طلمبات، ووحدات كهرباء لضمان رفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار تعزيز جودة المياه، أكد المحافظ على أنه تم التعامل مع مشكلة ارتفاع نسبة الحديد فيها، وذلك من خلال تنفيذ التعديلات الضرورية التي أظهرت الفحوصات المعملية صلاحية المياه للشرب وفي هذا السياق، أشار إلى الجهود المشتركة بين المحافظة والشركة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعرب اللواء هشام أبو النصر عن ارتياحه لمستوى الأداء الجديد للمحطة وثمن التكاتف بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع وشدد على ضرورة متابعة جودة المياه بشكل دوري، مع تأكيده على أهمية التحليل الدوري لضمان مطابقة المياه للمواصفات الصحية والبيئية.