رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة: تطبيق "مصر قرآن كريم" يضم 47 قارئا مصريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 05:32 مساءً - أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تطبيق مصر قرآن كريم يعتبر وسيلة من وسائل حفظ القرآن الكريم وهذا التطبيق يقدم خدمات كثيرة منها الاستماع للقرآن مرتلا ومجودا، موضحا أن أهم شيء أنه مرتل ومجود بأصوات قراء مصر وهذا التطبيق عليه أصوات قراء يصل عددهم لـ47 قارئا مصريا منهم كبار القراء مثل المشايخ الطبلاوي والحصري والبنا والمنشاوي ورفعت.

وأضاف يوسف عامر، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن التطبيق عليه كذلك القراء من الشباب والتطبيق لا يذيع القرآن مرتل أو مجود إلا بأصوات قراء معتمدين في إذاعة القرآن الكريم المصرية، مشيرا إلى أن التطبيق يوفر للمستخدم أنه يختار القارئ والسورة وفق ما يريد سماعه ويوفر خدمة مهمة وهي تحفيظ القرآن الكريم أو تعليم كيفية قراءة القرآن الكريم من خلال المصحف المعلم.

وتابع: "هذا التطبيق تجربة مصرية فريدة قدمتها مصر للعالم اجمع ومستمرة دائما، ويقدم مواقيت الصلاة وتحديد القبلة بحسب مكان المستخدم والتطبيق يعرض لفتاوى دار الإفتاء المصرية في مختلف مجالات الدين والحياة بمجالات العقيدة والعبادات والمعاملات المختلفة والأخلاق والسلوك، وكذلك يقدم الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بالأسرة".

واستكمل: "تطبيق مصر قرآن كريم يتيح خدمة أنك تطلب أى فتوى من دار الإفتاء المصرية وبسرعة يأتي الرد على الفتوى من خلال أمناء الفتوى في دار الإفتاء وكذلك يوفر كل المعلومات والأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة ويتيح لنا متابعة البثق المباشر لقناة مصر قرآن كريم".