العلمين الجديدة تزين بوستر ترويج لاعبي ليفربول في افتتاح البريميرليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 05:32 مساءً - ظهرت أبراج مدينة العلمين الجديدة في مصر، في خلفية البوستر الدعائي الذي كشف عنه حساب نادي ليفربول قبل مواجهة نظيره بورنموث، في المباراة التي ستجمعهما في العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ونشر حساب الريدز عبر منصة X، صورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعى للاعبي ليفربول على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أتبعها بالقول: "عودة أسود الأرض".

ويسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز عندما يستضيف ليفربول نظيره بورنموث فى العاشرة مساء اليوم الجمعة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى.

كما يسعى ليفربول لتجاوز آثار الهزيمة التى تعرض لها أمام كريستال بالاس بنتيجة 3 – 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى بملعب "ويمبلى" بنهائى الدرع الخيرية، وذلك بتحقيق الفوز فى ضربة البداية، بينما يطمح بورنموث للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.