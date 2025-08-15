نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليك الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على شقق الإسكان الجديدة لمستأجري الإيجار القديم في المقال التالي

تعرف على خطوات التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الجديدة المخصصة لمستأجري الإيجار القديم، بدءًا من 1 أكتوبر 2025 عبر المنصة الموحدة.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك تنفيذًا للمادة رقم 8 من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يبدأ التقديم من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

آلية التقديم لشقق الإسكان

كما أوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة، لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، أو من خلال مكاتب البريد. ويتضمن نموذج الطلب اختيار نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، وتحديد النطاق الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب سواء بالإيجار أو التمليك.

الشروط والفئات المستهدفة

الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق القانون التقديم.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط إثبات مزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الإجتماعي

1. أساسية: صورة عقد الإيجار.

إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة بعد استلام البديلة.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه.

شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لهم.

2. حسب الحالة الاجتماعية:

الزواج: قسيمة الزواج.

الطلاق: قسيمة الطلاق وقرار التمكين.

الوفاة: شهادة الوفاة وإشهاد الوراثة.

3. ذوو الهمم:

شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

4. للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص النشاط.

5. إثبات الدخل:

العاملون بالحكومة: شهادة من جهة العمل بالدخل السنوي أو الشهري.

القطاع الخاص: شهادة من جهة العمل بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

المهن الحرة: شهادة من محاسب قانوني بالسجل الضريبي والدخل السنوي.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: مستند رسمي من التأمينات أو حكم النفقة.

كيفية متابعة الطلبات على البريد

أكدت وزارة الإسكان أنه يمكن طلب مستندات إضافية وفق كل حالة، مشددة على أهمية متابعة المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد لمعرفة حالة الطلب والتحديثات.