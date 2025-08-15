غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 04:32 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2024 / 2025، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 16 أغسطس2025، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2025، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2025.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ 12142 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب نظام حديث 145930 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين 7 طلاب.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان 267 لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان غدًا السبت الموافق 16 أغسطس 2025 فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.