وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 04:32 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اتصالاً هاتفياً مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الجمعة، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبى وتنفيذ محاورها الست، فضلا عن تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في شهر يونيو 2024، مشيداً بالتطور المتسارع في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتعاون القائم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، معرباً عن التطلع لعقد القمة المصرية الأوروبية الأولي خلال العام الجارى والتي تأتى في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتنفيذاً لترفيع العلاقات بين الجانبين.

تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث عرض وزير الخارجية التطورات في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وسعيها لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مؤكداً ان هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولى وتساهم فى تأجيج التوتر والتطرف. كما أعرب عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبى بتكثيف الضغوط لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، ولنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة في ظل القيود التي تفرضها اسرائيل والتي تمنع تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية الي القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء.

ومن جانبها أعربت المسئولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبى لما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبى إلي المشاركة فى مؤتمر اعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون عراقيل، موضحة أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في منطفة الشرق الأوسط.