فاركو عن مواجهة الأهلى: :"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 04:32 مساءً - وصفت الصفحة الرسمية لنادى فاركو عبر فيس بوك مباراة فريقها مع الأهلى بأنها تحت شعار "علاج حموضة صفقات الصيف" ، فى إشارة لعدم قدرة الفريقين على الفوز فى الجولة الاولى للدوري رغم تسلحهم بصفقات الصيف.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مرتقبة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة ضد نظيره فريق فاركو، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل الأهلى مع مودرن سبورت بالجولة الأولى لمسابقة الدورى بهدفين لكل فريق، فيما تعادل فاركو مع إنبى سلبياً فى نفس الجولة.

تعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

بينما تعاقد فاركو رسميًا مع يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي ومصطفى طارق من البنك الأهلي وأحمد رفاعي من الزمالك وإسلام المزين وأحمد دعدور وكريم الطيب وحسين حسني والأنجولي تيو فرنانديز، كما رحل الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف عن فاركو إلى نادي الزمالك.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 38.25 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 2.73 مليون يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية للدوري المصري 156.33 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية المصرية من حيث القيمة التسويقية خلال الفترة الحالية.

وجاء الأهلي فى المركز الأول بقيمة بلغت 38.25 مليون يورو، متفوقًا بفارق ملحوظ على أقرب منافسيه بيراميدز، الذى حل فى المركز الثانى بقيمة 22.10 مليون يورو.

أما نادى الزمالك فجاء فى المركز الثالث بإجمالى قيمة تسويقية بلغت 15.45 مليون يورو، رغم التحديات التي يمر بها الفريق على الصعيدين الإداري والفني.

ويتصدر 5 لاعبين من فريق الأهلي قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري، حيث تبلغ قيمة محمود حسن تريزيجيه 5 ملايين يورو، ثم إمام عاشور 4 ملايين يورو، وأحمد مصطفى زيزو 3.5 مليون يورو، وأشرف بن شرقي وأليو ديانج بـ3 ملايين يورو لكل منهم، ثم البرازيلي إيفرتون داسيلفا لاعب بيراميدز الجديد وتبلغ قيمته التسويقية 2.8 مليون يورو، بينما أغلى لاعب قيمة تسويقية في صفوف الزمالك هو الفلسطيني عدي الدباغ بـ1.2 مليون يورو.