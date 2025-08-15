وسام أبو علي يعلن عن فخره بالانضمام لنادي كولومبوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 03:32 مساءً - أعرب وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، عن سعادته بالانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدا أنه فخور ومتحمس للغاية لبدء مرحلة جديدة في مشواره الكروي.

وقال أبو علي، عبر حسابه على انستجرام: "فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع فريق كولومبوس".

وكان نادي كولومبوس كرو الأمريكي، أعلن في وقت سابق عن وصول لاعبه الجديد وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، استعدادا لبدء مسيرته مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأمريكي عبر منصة "إكس" صورة للمهاجم الفلسطيني بالإضافة إلى احتفاله الشهير، معلقا: "وصل وسام".

وانتقل وسام إلى كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين، وقال مصدر فى الأهلى إن النادى ينتظر انتهاء إجراءات قيد وسام فى النادى الأمريكى، موضحاً أن اللاعب خارج حسابات الأهلى منذ الموافقة على رحيله قبل أيام وننتظر حالياً إتمام الإجراءات حتى تتم الصفقة بشكل رسمى.