بمناسبة إنطلاق "البريميرليج".. محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 03:32 مساءً - تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في الفيديو الدعائي الذي نشرته الصفحة الرسمية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمنصة "إكس"، بمناسبة إنطلاق النسخة الجديدة من "البريميرليج".

وظهر محمد صلاح مع علم مصر، رفقة العديد من نجوم أندية الدوري الإنجليزي مثل كول بالمر لاعب تشيلسي، وهالاند هداف مانشستر سيتي، بجانب أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، وبيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي.

اليوم.. إنطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2025 - 2026

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورى الأقوى فى العالم، بالنسبة لملايين المتابعين فى العالم وهو الدورى الإنجليزى، التى ستنطلق مبارياته اليوم، بلقاء يجمع بين فريقى ليفربول وبورنموث.

يبدأ فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح رحلة الدفاع عن لقب الدورى الإنجليزى الممتاز عندما يستضيف بورنموث في العاشرة مساء اليوم الجمعة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة "البريميرليج".

محمد صلاح يبحث عن ثالث ألقابه في الدوري الإنجليزي

وسيكون محمد صلاح الذي يبدأ رحلة البحث عن تحقيق اللقب الثالث في "البريميرليج" مع ليفربول، على موعد مع رقم قياسي جديد حال نجاحه في زيارة شباك بورنموث، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الأولى.

ويمتلك محمد صلاح سجلاً حافلاً في المباريات الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يعد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الجولة الأولى برصيد 9 أهداف متفوقًا على الأساطير آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني ولكل منهم 8 أهداف فقط.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الجولة الأولى من الموسم برصيد تسعة أهداف، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل مايكل أوين الذي سجل 5 أهداف وروبي فاولر وساديو ماني بواقع 4 أهداف لكل منهما.

وبدأ محمد صلاح تلك السلسلة في موسم 2017-2018 بزيارة شباك واتفورد خارج الأرض، قبل أن يواصل في موسم 2018-2019 ضد وست هام يونايتد، و2019-2020 أمام نوريتش سيتي، و2020-2021 ضد ليدز يونايتد، و2021-2022 أمام نوريتش سيتي، و2022-2023 ضد فولهام، قبل أن يسجل هدفاً في افتتاح الموسم الماضي ضد إبسويتش تاون.