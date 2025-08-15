انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:24 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي انخفاض تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة نسبيًا اليوم علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة والوجة البحري 37:38 درجة وتستمر شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد 49:48 درجة.

ومتوقع أن تشهد البلاد مزيد من الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم غدا السبت 16 أغسطس 2025، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين تكون خفيفة ورعدية.

وقد تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية من (8:4 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى حلايب - شلاتين ( على فترات متقطعة وقد تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:40) كم / س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 45 درجة.

الصغرى 31 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 32 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 49 درجة.

الصغرى 34 درجة.