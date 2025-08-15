وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:24 مساءً - أدى الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد التعمير بقرية الخربة في بئر العبد بشمال سيناء وسط رموز ونواب ومشايخ الأوقاف بمركز بئر العبد.

وقد نقلت تنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بقرية الخربة في مركز بئر العبد بشمال سيناء على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون المصري.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود مرزوق ، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء ، وجاء موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل" وهدفت إلى التوعية بأهمية العمل وضرورة السعي الجاد لبناء الذات والنهوض بالأمم، مؤكدة أن العمل قيمة إنسانية وحضارية أصيلة في الإسلام، ودعامة رئيسية للتقدم والرقي.

وحسب وزارة الأوقاف، فإن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو بيان قيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم، وأهمية ذلك لصناعة الحضارة، وتتناول الخطبة الثانية أهمية التكاتف والتعاون.

ومن المقرر أن يستكمل وزير الأوقاف زيارته لمركز بئر العبد لافتتاح عدد من مراكز تحفيظ القران بقرية الخربة وقرية 6 أكتوبر ، لجانب تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم .