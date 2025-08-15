مباحث رعاية الأحداث تضبط 15 شخص لقيامهم بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:24 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخص من بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة"، وبصحبتهم 15 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.