ضبط مصنع لإنتاج المنظفات المنزلية بإستخدام مواد مجهولة المصدر بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:24 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش الصناعى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء وإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبو زعبل بالقليوبية، لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بإستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لترويجها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، كما ضبط قرابة 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات مغشوشة مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات لشركات وهمية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.