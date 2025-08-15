ضبط 1056 مخالفة مرورية على الطريق الدائرى الإقليمى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:24 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (114515) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، فضلاً عن فحص عدد (2673) سائق تبين إيجابية عدد (178) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1056) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفة تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة، وكذا فحص عدد (188) سائق تبين إيجابية عدد (12) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (14) محكوم عليهم بإجمالى (17) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.