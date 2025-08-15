نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزاره الشباب والرياضة بالجيزة يطلق مبادرة "اجتهدنا ونستحق" لتكريم المتفوقين علميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بحضور أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبادرة " اجتهدنا ونستحق "للسنة الثانية لتكريم المتفوقين علميًا بمختلف المراحل الدراسية من مركز تنمية شبابيه الشيخ زايد التابع لإدارة شباب أكتوبر والشيخ زايد.

حضر تدشين المبادرة الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب،الدكتور عثمان عاصم رئيس مجلس إدارة المركز ومديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية وأعضاء مجلس إدارة المركز وسط حشد كبير من أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتأتى المبادرة تاكيدًا للدور المجتمعى والخدمي الذى تقدمه الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للنشء والشباب وفقًا لاستراتيجة وزارة الشباب والرياضة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن فكرة تكريم المتفوقين علميًا للسنة الثانية على التوالي تأتى انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بالعلم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2019 عام تطوير التعليم تقديرًا لدور واهمية العلم والتعليم فى بناء الشخصية وتنمية ونهضة الأمم، وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية حملت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على عاتقها استراتيجية بناء الانسان والشخصية المتكاملة للنشء والشباب منهجًا جديدًا ورؤية واضحة لمراكز الشباب والأندية بالإضافة لدورها فى تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية.

وأضاف الصبروط، ان مبادرة "اجتهدنا ونستحق" تنفذ وفقًا لجدول زمني لتشمل جميع مراكز شباب وأندية محافظة الجيزة ويتم خلالها دعوة المتفوقين علميًا بالمراحل الدراسية المختلفة وأسرهم، ودعوه رموز واعيان كل قريه أو حي أو منطقة سكنية للمبادرة، بالشكل الذي يساعد على انتشار وتعميم المبادره بما حقق أهداف متعددة منها التسويق المباشر والغير مباشر للبرامج والانشطة لتوسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المستفيدين من الانشطه والبرامج التي تقدمها وزاره الشباب والرياضه من خلال مراكز الشباب، كما تساهم فى زيادة الأعضاء والمترددين بالمراكز والأندية.

وبدوره تحدث أيمن خليل نائبًا عن محافظ للجيزة، على أهمية هذه المبادرات التي تحث الشباب على التفوق وأثنى على مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والتي تعمل دائما خارج الصندوق ولمصلحة النشء والشباب بجميع المبادرات المتنوعة التي تطلقها بشتى المجالات.

كما تطرق إلى قضية الوعي وأهميتها لكى نصل بشبابنا إلى ما نصبوا إليه من شباب واعٍ مدرك لحقيقة ما يدور حوله قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن، وشكر خلال كلمته اولياء أمور الطلاب.

يذكر ان مبادرة " احتهدنا ونستحق " والتي انطلقت من نادي حدائق الأهرام بالعام الماضي وتردد على احتفالاتها ما يزيد عن 170الف مشارك ومتردد ، سوف تنفذ هذا العام في 150مركز شباب ونادي بمحافظة الجيزة وفق جدول زمني معد من قِبل مراكز شباب وأندية الجيزة.

حضر الإحتفاليه اميره ابو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب وشيرين الجارحي معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة، وأشرف على الإحتفالية الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، ورشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فاطمة يسري مدير إدارة اكتوبر والشيخ زايد، الدكتور مختار محمد مدير تنفيذي مركز تنمية شبابية الشيخ زايد، الهام ذكي مدير مركز تنمية شبابيه الحي السادس، ونقلتها إدارة العلاقات العامة والإعلام.

قدم الإحتفالية من نشء الجيزة شكران حسين،

شارك بالإحتفالية بالاستقبال جوالة مركز تنمية شبابية الحي السادس والشيخ زايد،

وشارك بالتنظيم فريق كيان شبابeye الجيزة.

IMG-20250815-WA0012

IMG-20250815-WA0013

IMG-20250815-WA0011

IMG-20250815-WA0014

IMG-20250815-WA0010

IMG-20250815-WA0009

IMG-20250815-WA0006

IMG-20250815-WA0008

IMG-20250815-WA0007

IMG-20250815-WA0005

IMG-20250815-WA0004

IMG-20250815-WA0003

IMG-20250815-WA0002