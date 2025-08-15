محافظ سوهاج يعلن إزالة 579 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة هامة لتعزيز الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نجاح حملات إزالة التعديات، حيث تم إزالة 579 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى نهاية الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الموجة 27، والتي بدأت في 9 أغسطس الجاري.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية في المراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، اتخذت إجراءات صارمة شملت إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى 445 حالة متغيرات مكانية كما تم إزالة 100 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة.

وشدد “سراج” على أهمية هذه الحملات في ضمان حقوق المواطنين في أملاك الدولة، والتي تستخدم في إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المجتمع وأعلن عن استعداد جميع المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء المطلوبة، مما يسهم في تجنب التعرض لحالات الإزالة مستقبلاً.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة بحزم، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة كما أشار إلى استمرار التعاون بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات جديدة في مراحلها الأولى.