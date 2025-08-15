وزير الأوقاف يصل شمال سيناء اتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 01:28 مساءً - وصل إلى شمال سيناء، الجمعة، الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، وكان في استقباله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ومحمد علي رئيس مركز ومدينة بئر العبد والنائب سليمان الزملوط والنائب سالم العكش والنائب سامي كامل وعدد من رموز ومشايخ القبائل بمركز ومدينة بئر العبد.

تأتي زيارة وزير الأوقاف إلى شمال سيناء لافتتاح مؤسسة الرحمن الرحيم بقرية الخربة ، وافتتاح دار الباقيات الصالحات لتحفيظ القران الكريم بقرية 6 أكتوبر وتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم .

واستهل وزير الأوقاف زيارته إلى شمال سيناء اليوم بتفقد مؤسسة الرحمن الرحيم والوقوف على إنجازاتها في مجال التنمية المجتمعية وتحفيظ القران الكريم لتربية النشء على علوم الشريعة الإسلامية.

ويؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد التعمير بقرية الخربة ، ومن ثم يتوجه إلى قرية 6 أكتوبر لم مركز ومدينة بئر العبد في زيارة خاصة لافتتاح دار الباقيات الصالحات وتكريم حفظة القرآن الكريم.

كان باستقبال وزير الأوقاف عدد من رموز ومشايخ قبائل بئر العبد بشمال سيناء ، ومن بينهم المهندس موسى عكيرش ، والشيخ هليل عميرة والشيخ سلام ابو عمار والمهندس سعيد العماري والشيخ سامي حمد وعدد من الوجهاء بقبائل بئر العبد.