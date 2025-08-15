نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تشدد: يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة منال عوص وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة مع محافظة القليوبية لتقديم خدمات الجمع والنقل بأحياء شبرا الخيمة والخصوص، والتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة، لرفع التراكمات فورا وعدم عودتها مرة أخرى.

وعلى الفور قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الشركة لرفع التراكمات الموجودة بمنطقة الخصوص وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، حيث قامت الشركة بتوجيه المعدات للموقع وقامت برفع التراكمات ونقلها إلى موقع التخلص النهائي بأبو زعبل.

وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن الجهاز قام بالتنسيق مع السيد اللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة الجيزة، وقامت معدات الهيئة برفع المخلفات وفتح الطرق وتغطية الموقع بالرمال.

وأكدت السيدة الدكتورة منال عوض على ضرورة قيام المحافظات بمتابعة مستوى النظافة حيث يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة إنشاء جهاز المخلفات على تننظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأوضحت د. منال عوض، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، فى نصها بأنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على ضرورة إلتزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.