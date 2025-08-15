أخبار مصرية

السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 1/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 2/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 3/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 4/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 5/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 6/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 7/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 8/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 9/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 10/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 11/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 12/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة 13/13

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 49 رحلة يوميًا على خط السد العالي / القاهرة، وذلك ضمن التزامها بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تناسب جميع فئات الركاب.

وتتوزع الرحلات كالتالي:

  • 13 قطار بتهوية ديناميكية
  • 14 قطار درجة ثالثة مكيفة
  • 7 قطارات VIP
  • 4 قطارات إسباني مطور
  • 3 قطارات فرنسي مطور
  • 1 قطار تالجو
  • 2 قطار درجة ثانية فاخرة
  • 5 قطارات نوم

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتوفير رحلات مريحة وآمنة، متمنية لجميع الركاب سلامة الوصول.

82bdbf4b1e.jpg
f5e6e03fe9.jpg
d87c69431b.jpg
c8060c3fcb.jpg
2abc1f029e.jpg
d07827b30d.jpg
3ba894fc72.jpg
67c8a3c294.jpg
80b32ce0a4.jpg
7ff8c0dd84.jpg
66a812e844.jpg
8098b3c82a.jpg
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا