- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 49 رحلة يوميًا على خط السد العالي / القاهرة، وذلك ضمن التزامها بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تناسب جميع فئات الركاب.
وتتوزع الرحلات كالتالي:
- 13 قطار بتهوية ديناميكية
- 14 قطار درجة ثالثة مكيفة
- 7 قطارات VIP
- 4 قطارات إسباني مطور
- 3 قطارات فرنسي مطور
- 1 قطار تالجو
- 2 قطار درجة ثانية فاخرة
- 5 قطارات نوم
وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتوفير رحلات مريحة وآمنة، متمنية لجميع الركاب سلامة الوصول.