نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات السد العالي - القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 49 رحلة يوميًا على خط السد العالي / القاهرة، وذلك ضمن التزامها بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تناسب جميع فئات الركاب.

وتتوزع الرحلات كالتالي:

13 قطار بتهوية ديناميكية

14 قطار درجة ثالثة مكيفة

7 قطارات VIP

4 قطارات إسباني مطور

3 قطارات فرنسي مطور

1 قطار تالجو

2 قطار درجة ثانية فاخرة

5 قطارات نوم

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتوفير رحلات مريحة وآمنة، متمنية لجميع الركاب سلامة الوصول.