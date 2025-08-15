اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - يبحث كثير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، عن موعد صرف مستحقات شهر أغسطس الجارى، إذ يُعد "تكافل وكرامة" من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة، والأسر الأولى بالرعاية.

وكانت أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

كما أتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام الإلكترونى عن حالة بطاقة المعاش باستخدام الرقم القومى، وذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة، لتوفير الوقت وتقليل الزحام على مكاتب الصرف والتيسير على المستفيدين.

ويتمكن المواطن من معرفة حالة بطاقته سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة، من خلال الدخول إلى الموقع، والضغط على "الاستعلام عن نتيجتك"، وإدخال الرقم القومى ثم الضغط على زر "استعلام".

كما يمكن صرف المعاش من خلال عدة وسائل، أبرزها مكاتب البريد بجميع المحافظات، ماكينات الـATM، المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع، كارت "ميزة" البنكى.