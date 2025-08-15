"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (21) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 15 من أغسطس 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (13) مسجدًا، وصيانة وتطوير (6) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (85) مسجدًا من بينها (71) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(14) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكَّدت الوزارة أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م حتى الآن، بلغ (13574) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و 384 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوّعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففى محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية س البحرية – مركز بدر.

وفى محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بعزبة طاهر – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد مدحت الفار بعزبة مدحت الفار – مركز فوه؛ ومسجد التوبة بعزبة فايد بقرية قومسيون غرب – مركز مطوبس، كما تمَّ تطوير وصيانة مسجد الإخلاص بالعزبة الحمراء بقرية إصلاح شالما – مركز سيدى سالم.

وفى محافظة الشرقية:

تمّ إحلال وتجديد مسجد البازات بقرية أبو شلبى – مركز فاقوس؛ ومسجد الحوض أولاد سالم بحى أولاد سالم – مدينة القرين.

وفى محافظة قنا:

تمّ إحلال وتجديد مسجد سليم سليمان بنجع عمارة بقرية الغرب بهجورة – نجع حمادى، كما تمّ تطوير وصيانة مسجد خالد بن الوليد بقرية القصر – مركز نجع حمادي.

وفى محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الصحابة بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الحاجر بعزبة التحرير – مركز ديروط، كما تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت بقرية سلام – مركز أسيوط.

وفى محافظة المنيا:

تمّ إحلال وتجديد مسجد آل خضر بعزبة الكرم بقرية منتوت - مركز أبو قرقاص.

وفى محافظة الجيزة:

تمّ إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة حسن بيه بقرية المتانيا – مركز العياط.

وفى محافظة الفيوم:

تمّ إحلال وتجديد مسجد المصلية – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بعزبة خوجة بقرية العزيزية – مركز طامية.

وفى محافظة الأقصر:

تمّ إنشاء وبناء مسجد الوهاب بمدينة الشمس بالمدامود – مركز ومدينة الزينية.

وفى محافظة القليوبية:

تم تطوير وصيانة مسجد العنانى – مدينة بنها؛ ومسجد الفتح بعزبة بطاطا بقرية مشتهر – مركز طوخ؛ ومسجد الرحمة بعزبة باجى بقرية دجوى – مركز بنها.

وفى محافظة دمياط:

تمّ صيانة وتطوير مسجد الكبير بعزبة 28 – مركز كفر سعد.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.