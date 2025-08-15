نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى ختام فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولى العالى للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز فى ختام فعاليات النسخة التاسعة من معرض أخبار اليوم للتعليم العالي «الجامعات والمعاهد المصرية – يوني إيجيبت»، بمشاركة أكثر من 80 جامعة ومعهد، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يومي 13 و14 أغسطس 2025، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب، وعدد من اعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الادارى والطلاب.

يأتى ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع المجتمع والتعريف بدورها الريادي في التعليم والبحث العلمي وخدمة التنمية المستدامة.

ومن جانبه، اكد الدكتور السيد العجوز ان المشاركة في المعرض تمثل فرصة مهمة للتفاعل المباشر مع المجتمع،فضلًا عن تعزيز جسور التعاون مع مختلف القطاعات، ودعم الطلاب نحو الإبداع والتميز، وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل.

واشار رئيس الجامعة إلى التزام الجامعة بمواصلة مسيرتها نحو التميز، من خلال تطوير البرامج التكنولوجية بما يواكب متطلبات العصر، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.

يذكر ان الجامعة شاركت بالجناح الخاص بالمعرض وقدمت عرضًا شاملًا لبرامجها التكنولوجية، ومبادرات ريادة الأعمال، إلى جانب إبراز إنجازات الطلاب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. كما شمل الجناح تقديم معلومات إرشادية للطلاب وأولياء الأمور حول فرص القبول ونظام الدراسة واهمية الجامعات التكنولوجية فى تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.