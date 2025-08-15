نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكالوريا المصرية تدخل حيز التنفيذ رسميًا العام المقبل كمسار جديد موازي للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي يتضمن إدخال نظام البكالوريا المصرية، كمسار موازي للثانوية العامة، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا مع العام الدراسي 2025-2026.

وبحسب القانون، سيكون للطلاب حق الاختيار بين الثانوية العامة التقليدية أو الالتحاق بالبكالوريا المصرية، التي ستطبق في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المرخصة بذلك وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل بالنظام الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام المقبل، بعد موافقة نهائية من مجلس النواب.

هيكلة البكالوريا المصرية

يقسم النظام الجديد إلى مرحلتين:

المرحلة التمهيدية: الصف الأول الثانوي.

المرحلة الرئيسية: الصفان الثاني والثالث الثانوي.

في الصف الأول، يدرس الطالب مواد أساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، إضافةً إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة، وعلوم الحاسب.

اختيار المسار الدراسي

اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي، يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية:

1. الطب وعلوم الحياة (رياضيات، فيزياء).

2. الهندسة وعلوم الحاسب (كيمياء، برمجة).

3. الأعمال (محاسبة، إدارة أعمال).

4. الآداب والفنون (علم نفس، لغة أجنبية ثانية).

ويستكمل الطالب هذا المسار في الصف الثالث الثانوي، حيث تصبح المواد التخصصية أكثر عمقًا، مثل الأحياء والكيمياء المتقدم لمسار الطب، أو الرياضيات والفيزياء المتقدم لمسار الهندسة، وغيرها من المسارات.

الفروق الجوهرية بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية

مدة الدراسة: الثانوية العامة تعتمد على الصف الثالث فقط، بينما البكالوريا تعتمد على الصفين الثاني والثالث.

عدد المواد: الثانوية العامة تشتمل على 11 مادة بالمرحلتين، أما البكالوريا فتشمل 7 مواد فقط.



فرص الامتحان: في الثانوية العامة، فرصة واحدة بالدور الأول ثم دور ثانٍ بنصف الدرجة، بينما تمنح البكالوريا 4 محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث، مع احتساب أعلى الدرجات.

حساب المجموع: الثانوية العامة تحتسب درجات الصف الثالث فقط، بينما البكالوريا تحتسب أفضل درجات الطالب في الصفين الثاني والثالث.

إجمالي الدرجات: 320 درجة في الثانوية العامة مقابل 700 درجة في البكالوريا.

التخصصات: الثانوية العامة تقسم إلى علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، بينما البكالوريا تعتمد على 4 مسارات تخصصية.

اللغة الأجنبية الثانية: خارج المجموع في الثانوية العامة، لكنها مادة تخصصية في مسار الآداب والفنون بالبكالوريا.

نظام الرسوم والمحاولات

المحاولة الأولى للامتحان مجانية، بينما تُفرض رسوم على المحاولات الإضافية لتحسين المجموع، مع إعفاء الحالات غير القادرة التي تحددها قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم.

وضع مادة التربية الدينية

وفق النظام الجديد، تخرج التربية الدينية من المجموع في الصف الثالث الثانوي، ويشترط فقط حصول الطالب على نسبة نجاح لا تقل عن 70%، وذلك استنادًا لمقترحات الحوار المجتمعي حول البكالوريا المصرية.