نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالشهادة الإعدادية على الطلاب المقبلين على الأول الإعدادي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، قرر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.