نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي.

ونص التعديل الجديد على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من درجات امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، ويحصل الناجحون في هذا الامتحان على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

كما أتاح القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إصدار قرار يحدد ضوابط احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان، بما يضمن معايير العدالة والمساواة والشفافية، ويكفل حصول الطلاب على تقييم صحيح وعادل، مع توفير ضمانات تربوية وتعليمية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.