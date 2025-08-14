انتحار ضابط احتياط إسرائيلى بعد مشاركته فى معارك بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 11:36 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم العثور على ضابط فى الاحتياط منتحرًا فى شمال إسرائيل وأكد جيش الاحتلال أن الضابط شارك فى معارك بقطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى يشعر بالقلق إزاء ما يصفه بـ"الواقع المقلق" المتمثل فى زيادة عدد الجنود الذين انتحروا فى العام الماضى والعام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تكررت فى الأيام الأخيرة الأنباء عن تزايد حالات الانتحار فى صفوف الجيش الإسرائيلى، خصوصا بين قواته التى خدمت أو تخدم فى قطاع غزة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية انتقدت قرار مجلس الوزراء الأمنى المصغر "الكابينت" بشأن الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، ووصفته بأنه "كارثة"، وقالت "قرار المجلس يتناقض مع رأى المسؤولين العسكريين والأمنيين فى تل أبيب، ولا ينظر إلى إرهاق قوات الجيش".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن تحقيقات لـ الجيش الإسرائيلى أن 16 جنديًا انتحروا، منذ بداية العام لظروف قتالية مرتبطة بالحرب فى غزة، ووفقًا لتحقيقات جيش الاحتلال التى نُشرت نتائجها، فتعزى حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التى تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على احتواء الأحداث.

ومنذ بداية عام 2025، سجلت 16 حالة انتحار لجنود، منهم سبعة جنود احتياط بينهم أربعة جنود احتياط انتحروا الشهر الماضى، حيث انتحر اثنان منهم أثناء خدمتهما، وانتحر اثنان آخران بعد إتمامهما خدمة احتياطية معقدة.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فكشفت فى تقرير عن انتشار حالات الانتحار وسط الجنود الذين يخدمون فى وحدات مختلفة داخل قطاع غزة، فيما وصفت الصحيفة جنود الاحتياط الذين يخدمون فى قطاع غزة بكائنات "الزومبي".