ترامب يتحدي : بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 10:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يسيطر على أوكرانيا في وجودى"، مؤكدا أن الاجتماع الثاني مع بوتين وزيلينسكي سيكون أكثر أهمية من اجتماع ألاسكا.

وأضاف ترامب: "الحرب في أوكرانيا هي حرب بايدن وليس حربى"، مؤكدا: "أوروبا هي من تدفع الأموال لإرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا".

وأكد ترامب: "أعمل على وقف 6 حروب في 6 أشهر وفخور بهذا"، مضيفا: "أعتقد أن بوتين وزيلينسكي سيصنعان السلام، ونريد منع استمرار الحرب في أوكرانيا وإنقاذ آلاف الأرواح".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى وقت سابق اليوم عن لقاء بوتين فى ألاسكا: "إن العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة"، مؤكدا: "ستكون هناك تنازلات بشأن الحدود والأراضى"، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأضاف ترامب: "سأعقد مؤتمرا صحفيا فى كل الأحوال لكن مشاركة بوتين غير مؤكدة"، مؤكدا: "إذا توصلت لنتائج مع بوتين سأتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين".

وأكد ترامب "لن أتصل بأحد إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيئ"، مشيرا "هناك 3 مواقع محتملة لعقد لقاء ثان مع بوتين بعد اجتماع ألاسكا".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان من الممكن التوصل لوقف النار فورا عقب لقاء بوتين، مؤكدا: "كلا الخيارين الحوافز والعقوبات قويان وعلى بوتين الاختيار".

وأكد ترامب: "التهديد بفرض عقوبات على روسيا دفع بوتين إلى طلب لقائى.. أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق". وأضاف ترامب: "الحرب في أوكرانيا أصعب صراع أعمل على حله".