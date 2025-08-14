كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر وأسرته بإستخدام مفك ورشقهم بالحجارة بالغربية وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 02:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى آخر وأسرته بإستخدام مفك ، ورشقهم بالحجارة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام ألة حادة "مفك" (دون حدوث إصابات ) ، وحال إنصرافهم مستقلين سيارة أجرة قام بإلقاء الحجارة عليهم وإحداث تلفيات بالسيارة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه ( عاطل – له معلومات جنائية) والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات حول المصاهرة بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.