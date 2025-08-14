الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 02:24 مساءً - عقد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اجتماعا تحضيريا مع منسقي الائتلاف بمحافظات ( الغربية ـ بني سويف ـ الوادي الجديد ـ الأقصر ـ الإسماعيلية ) لوضع ومناقشة خطة العمل لمتابعة انتخابات الإعادة بالمحافظات التي تشهد التنافس علي المقاعد المتبقية من الجولة الأولي وكيفية رصد ومتابعة أنشطة الدعاية الانتخابية التي بدأت منذ الثلاثاء 12 أغسطس 2025 وتنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 24 أغسطس 2025 .

وخلال الاجتماع تمت مراجعة آليات المتابعة والتواصل بالملاحظات علي سير عمل اللجان الفرعية خلال الجولة الأولي وتطوير نمط الرصد والتوثيق في ضوء الإجراءات والقواعد التي اعتمدتها الهيئة الوطنية وتحديد الأدوات الأنسب والأدق في المتابعة بما يتفق مع جولة الإعادة بما تشهده من سخونة وتنافسية .

يذكر أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ تتم علي عدد ( 5 ) مقاعد متبقية من المقاعد المخصصة للنظام الفردي بعد حسم ( 95 ) مقعد من الجولة الأولي كما استطاعت القائمة الوطنية من أجل مصر تجاوز العتبة المنصوص عليها في قانون مجلس الشيوخ باعتبارها قائمة ( واحدة ) وهي ( 5 ٪ ) من اجمالي أصوات الناخبين المقيدين ليصبح اجمالي المقاعد التي حسمت حتي الآن ( 195 ) مقعد لصالح ( 12 ) حزبا سياسيا .

ويخوض جولة الإعادة ( 10 ) مرشحين ينتمون إلي ( 6 ) قوي سياسية حيث يتنافس في الإعادة ( 3 ) مستقلين و( 2 ) حزب مستقبل وطن و( 2 ) حزب حماة الوطن و( 1 ) حزب الجبهة الوطنية و( 1 ) حزب المستقلين الجدد و( 1 ) حزب الوعي .

وتجري جولة الإعادة للمصريين المقيمين بالخارج أيام الاثنين والثلاثاء ( 25 / 26 ) أغسطس 2025 وبالنسبة للمصريين في الداخل أيام الأربعاء والخميس ( 27 / 28 ) أغسطس 2025.