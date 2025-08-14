نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يطمئن على الإمام بمديرية أوقاف قنا.. بعد تعرضه لحادث طعن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ممدوح محمود حسين، الإمام بمديرية أوقاف قنا، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث طعن، حيث أكد له متابعته لحالته أولًا بأول، ووجه بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تماثله للشفاء التام، متمنيًا له الصحة والسلامة.

كما شدد وزير الأوقاف على تقدير الوزارة لجهود الأئمة في أداء رسالتهم الدعوية، مؤكدًا أن سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى، وموجهًا باتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لحمايتهم أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة بيوت الله ونشر القيم السمحة.