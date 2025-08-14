نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة تربوية لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور للأطفال مبادرة "بَلَغْتُ السابعة" للتربية الإيمانية، اليوم الخميس، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث، المشرف العام على المبادرة، واللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



من جانبها أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات والمشرفة على المبادرة، أن البرنامج يتضمن تدريبًا عمليًا لكل طفل من الحضور على كيفية أداء أركان الصلوات الخمس وكيفية الوضوء وتحقيق شروطه لصحته بأحدث الأساليب التربوية.

وتابعت الأمين العام المساعد لشئون الواعظات، أن هذه المبادرة تستهدف الأطفال من سن ٦ إلى اقل من ١٠ سنوات، وتهدف إلى تعليم الأطفال الوضوء والصلاة وآداب المسجد وحفظ قصار السور، واكتساب القيم الإسلامية من خلال القصص والمواقف والألعاب التحفيزية وورش العمل التفاعلية، وسيتم ذلك من خلال التدريب على أربع أيام.

وبيّنت الدكتورة إلهام شاهين أن المبادرة تستخدم أساليب مستحدثة في تعليم الأطفال، تشمل أوراق الرسم والقص واللزق والألوان لتنفيذ أنشطة فنية، وماكيتات وبازل لتدريبهم على الوضوء وأداء الصلاة، كما يتم تحضير هدايا تحفيزية للطفل، بالإضافة إلى فيديوهات للأطفال عن الأذان والوضوء والصلاة، مما يسهم في تعزيز تفاعل الأطفال مع البرنامج وتحقيق أهدافه التربوية.

ومن جانبه أوضح اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المبادرة تسعى إلى تعزيز صلة الأطفال بكتاب الله عز وجل، وتأسيسهم دينيا وأخلاقيا، ووضعهم على طريق الفهم الصحيح للدين، ومن المميزات التي يتضمنها البرنامج هو تخصيص كتاب لكل طفل يروي قصته خلال رحلته العلمية التدريبية، مما يعزز من حماسهم وتفاعلهم مع البرنامج.

وقال الدكتور عبدالدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن مبادرة "بلغت السابعة" هى مبادرة تربوية تهدف إلى بناء جيل من الأطفال المسلمين يدركون أهمية الصلاة وقيمتها الروحية، ويتمتعون بعلاقة قوية مع كتاب الله عز وجل؛ من خلال هذا البرنامج سيتمكن الأطفال من تعلم الوضوء والصلاة وآداب المسجد، وسيكتسبون القيم الإسلامية من خلال القصص والمواقف والألعاب التحفيزية.

وأضاف الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن هذه المبادرة تعتبر استثمارًا في جيل المستقبل، وستسهم في بناء مجتمع مسلم واعي ومدرك لقيم الإسلام، وتأتي استجابة لرغبة الكثير من أولياء الأمور في تعليم أولادهم فريضة الصلاة بكل أركانها ومعانيها الإيمانية.

من جانبهم أعرب الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة قائلين: نحن سعداء جدًّا لأننا نتعلم هنا كيف نتوضأ ونصلي بطريقة ممتعة ومختلفة، فنشاهد الفيديوهات ونتسابق في الألعاب، ونشارك في أنشطة الرسم والقص واللصق التي تساعدنا على حفظ خطوات الوضوء وأركان الصلاة، واليوم حصلنا على كتاب «الأطفال يسألون الإمام» وسنأخذه معنا إلى البيت لنقرأه ونعرف منه إجابات عن أسئلتنا عن الصلاة والدين، كما حصلنا على هدايا جميلة تشجعنا أن نحافظ على الصلاة كل يوم.

كما أعرب أولياء أمور الأطفال عن فرحتهم بهذه المبادرة التي منحت أبناءهم فرصة لتعلّم الصلاة والوضوء بأسلوب عملي ممتع، يجمع بين التربية والإبداع، متمنيين استمرار مثل هذه البرامج التي تغرس القيم الإيمانية في نفوس أطفالهم منذ الصغر.