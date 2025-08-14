نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي والد "مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بديوان عام الوزارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد الشيخ على الدين أبو عوض، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بديوان عام وزارة الأوقاف.

وإذ يتقدم الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى الشيخ على الدين أبو عوض، وإلى الأسرة الكريمة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.